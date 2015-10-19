Haberler ve Etkinlikler
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Serdal IŞIKTAŞ ve ortak araştırmacılar Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri Sedef KERESTECİ, Tuğçe YÜCEBAY, Ferdiye ŞAHMARAN, 29 – 30 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen 5. th …
Bugün Üniversitemizin misafirleri Güzelyurt Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri oldu. Öğrencilerimizle üniversitemizin Diş Hekimliği laboratuvarlarını ve dersliklerini gezdik. Ardından her birine ücretsiz Diş Muayenesi yapıldı ve öğrencilerimize SİGNAL Diş Fırçası ve Diş Macunu hediye edildi.
Siyaset dünyasında başarılı işlere imza atan KKTC Milli Eğitim ve Kültür, Ulaştırma eski Bakanı Dürüst, her şeyden önce KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Sevgili okurlarım bu haftaki röportajımızı KKTC Milli Eğitim ve Kültür, Ulaştırma eski Bakanı şimdilerde ise Kıbrıs Sağlık …
Bugün Üniversitemize Yalova Spor Kulübü Akademisi Misafir Oldu Üniversitesimize misafir olan Çocuklara Diş Hekimliği, Çocuk Diyetisyenliği ve Fizyoterapi öğretim üyelerimiz tarafından, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme konularında sunumlar yapıldı ve ardından soru cevap şeklinde söyleşi gerçekleştirildi.
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