Siyaset dünyasında başarılı işlere imza atan KKTC Milli Eğitim ve Kültür, Ulaştırma eski Bakanı Dürüst, her şeyden önce KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Sevgili okurlarım bu haftaki röportajımızı KKTC Milli Eğitim ve Kültür, Ulaştırma eski Bakanı şimdilerde ise Kıbrıs Sağlık …