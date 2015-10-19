Haberler ve Etkinlikler

KSTU Makedonya’da 5. Uluslararası EMI Sosyal Bilimler Konferansı’nda Temsil Edildi.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Serdal IŞIKTAŞ ve ortak araştırmacılar Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri Sedef KERESTECİ, Tuğçe YÜCEBAY, Ferdiye ŞAHMARAN, 29 – 30 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen 5. th …

GML KSTU’nun misafiri oldu

Bugün Üniversitemizin misafirleri Güzelyurt Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri oldu. Öğrencilerimizle üniversitemizin Diş Hekimliği laboratuvarlarını ve dersliklerini gezdik. Ardından her birine ücretsiz Diş Muayenesi yapıldı ve öğrencilerimize SİGNAL Diş Fırçası ve Diş Macunu hediye edildi.

“KKTC’nin her yeri önemli ve kıymetli”

Siyaset dünyasında başarılı işlere imza atan KKTC Milli Eğitim ve Kültür, Ulaştırma eski Bakanı Dürüst, her şeyden önce KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Sevgili okurlarım bu haftaki röportajımızı KKTC Milli Eğitim ve Kültür, Ulaştırma eski Bakanı şimdilerde ise Kıbrıs Sağlık …

Minik YSK Üyeleri KSTU’nun Misafiri Oldu

Bugün Üniversitemize Yalova Spor Kulübü Akademisi Misafir Oldu Üniversitesimize misafir olan Çocuklara Diş Hekimliği, Çocuk Diyetisyenliği ve Fizyoterapi öğretim üyelerimiz tarafından, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme konularında sunumlar yapıldı ve ardından soru cevap şeklinde söyleşi gerçekleştirildi.

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DUYURULAR

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ
07Tem2020
SBBF, SYO, BESYO VE SHMYO BÜTÜNLEME PROGRAMI
06Tem2020
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI
20Haz2020
2019 – 2020 Bahar Dönemi Online Sınav Programı
03Haz2020
Online Eğitim Sistemi Hakkında
18Mar2020
YENİ KORONA VİRÜS COVID-19 ile İLGİLİ BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ
10Mar2020

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